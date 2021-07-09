В Минздраве Польши рассказали, сколько людей в стране имеют антитела

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что около 60% населения Польши имеют антитела к коронавирусу.

«Из исследований следует, что в данный момент мы находимся близко к порогу иммунитета в 60%», — приводит РИА Новости его слова.

Недзельский отметил, что антитела имеют около 60% популяции в Польше.

По его словам, власти рассматривают 60% как минимум, необходимый для возникновения коллективного иммунитета в стране.

Министр пояснил, что антитела возникают в организме как после перенесённого коронавируса, так и благодаря вакцинации.

Ранее в ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире.