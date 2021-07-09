В Минздраве Польши рассказали, сколько людей в стране имеют антитела
- globallookpress.com
«Из исследований следует, что в данный момент мы находимся близко к порогу иммунитета в 60%», — приводит РИА Новости его слова.
Недзельский отметил, что антитела имеют около 60% популяции в Польше.
По его словам, власти рассматривают 60% как минимум, необходимый для возникновения коллективного иммунитета в стране.
Министр пояснил, что антитела возникают в организме как после перенесённого коронавируса, так и благодаря вакцинации.