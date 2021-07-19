Британия обвинила власти КНР в поддержке действующих в Европе хакеров

Правительство Великобритании считает, что власти Китая стоят за хакерскими группировками, которые осуществили несколько атак на органы власти европейских стран. Об этом говорится в заявлении британского МИД.

«Великобритания приписывает китайскому Министерству государственной безопасности деятельность, связанную с (хакерскими группировками. — RT) АРТ40 и APT31», — отмечается в тексте.

Как заявили в ведомстве, «масштабные надёжные свидетельства демонстрируют, что непрерывные безответственные действия в киберсреде, исходящие от Китая, продолжаются».

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб призвал Пекин «прекратить этот систематический киберсаботаж». Он также назвал кибератаку на сервер Exchange Server корпорации Microsoft «безрассудной, но хорошо знакомой формой поведения» со стороны якобы поддерживаемых китайскими властями хакеров.

В марте сообщалось, что компания Microsoft ведёт расследование утечки конфиденциальной информации, которая могла быть использована для кибератаки на Microsoft Exchange Server.