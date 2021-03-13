WSJ: Microsoft расследует утечку информации
- Reuters
«Расследование призвано ответить на вопрос, мог ли партнёр Microsoft, с которым компания поделилась информацией о записях в системе отслеживания ошибок, случайно или намеренно передать её другим группам», — говорится в материале газеты.
По данным источников издания, 23 февраля Microsoft передала указанную конфиденциальную информацию компаниям, специализирующимся на кибербезопасности и разработке антивирусов, а через пять дней начались хакерские атаки, в ходе которых была использована часть переданных данных.
Также сообщается, что данные были переданы с помощью программы Microsoft Active Protections Program (Mapp).
Ранее сообщалось, что не менее 60 тыс. организаций в мире подверглись кибератаке в связи с уязвимостью в программном обеспечении Microsoft.