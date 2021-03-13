WSJ: Microsoft расследует утечку информации

Компания Microsoft ведёт расследование утечки конфиденциальной информации, которая могла быть использована для кибератаки на Microsoft Exchange Server, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Расследование призвано ответить на вопрос, мог ли партнёр Microsoft, с которым компания поделилась информацией о записях в системе отслеживания ошибок, случайно или намеренно передать её другим группам», — говорится в материале газеты.

По данным источников издания, 23 февраля Microsoft передала указанную конфиденциальную информацию компаниям, специализирующимся на кибербезопасности и разработке антивирусов, а через пять дней начались хакерские атаки, в ходе которых была использована часть переданных данных.

Также сообщается, что данные были переданы с помощью программы Microsoft Active Protections Program (Mapp).

Ранее сообщалось, что не менее 60 тыс. организаций в мире подверглись кибератаке в связи с уязвимостью в программном обеспечении Microsoft.