«Талибан» разрешил провести вакцинацию на подконтрольных территориях
«Стороны договорились, что в связи с пандемией COVID-19 по всему Афганистану будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала, проводящего вакцинацию», — цитирует РИА Новости заявление по итогам двухдневных переговоров.
Также стороны договорились о беспрепятственном обеспечении транспортировки кислородных баллонов и других необходимых материалов для лечения пациентов с коронавирусом.
Ранее правительство Афганистана и Талибан не согласовали временное прекращение огня на праздник Ид аль-Адха.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.