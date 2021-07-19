«Талибан» разрешил провести вакцинацию на подконтрольных территориях

Участники межафганских переговоров в Катаре от правительства Афганистана и движения «Талибан»* договорились об организации проведения вакцинации на всей территории страны.

«Стороны договорились, что в связи с пандемией COVID-19 по всему Афганистану будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала, проводящего вакцинацию», — цитирует РИА Новости заявление по итогам двухдневных переговоров.

Также стороны договорились о беспрепятственном обеспечении транспортировки кислородных баллонов и других необходимых материалов для лечения пациентов с коронавирусом.

Ранее правительство Афганистана и Талибан не согласовали временное прекращение огня на праздник Ид аль-Адха.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.