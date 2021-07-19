На межафганских переговорах не согласовали перемирие
«По сообщениям некоторых СМИ, на двухдневной межафганской встрече высокого уровня в Дохе было согласовано прекращение огня на несколько дней или освобождение некоторых заключённых. Эта информация не соответствует действительности», — написал Наим в своём Twitter.
إن اختطاف فتاة أفغانية في باكستان عمل ضد الإسلام والإنسانية ونحن ندين هذه الجنایة بشدة. ونطلب من الحكومة الباكستانية أن تکثف جهودها لاعتقال الجناة ومعاقبتهم.— Dr.M.Naeem (@IeaOffice) July 18, 2021
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на коммюнике по итогам переговоров в Катаре, стороны пришли к необходимости достижения компромисса.
Ранее лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада заявил, что движение стремится к установлению хороших отношений со всеми странами мира.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.