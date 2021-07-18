Захарова: США ни разу не отчитались перед ООН об операции в Афганистане

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявила, что США за время присутствия в Афганистане ни разу не предоставили Совбезу ООН отчёт о своей операции в стране.
Захарова: США ни разу не отчитались перед ООН об операции в Афганистане
  • Reuters

«США пошли в начале 2000-х в СБ ООН и получили мандат СБ, то есть доверие международного сообщества — не только 15 стран, это всё мировое сообщество, которое доверяет Совету Безопасности проведение подобных мероприятий», — приводит РИА Новости её слова.

Захарова отметила, что Совбез ООН выдаёт мандат стране или группе стран, которые осуществляют эту операцию.

«20 лет — это немаленький срок. 20 лет. За этот период ни разу, несмотря на напоминания, несмотря на призывы, несмотря на обязательства… ни разу за это время США не пришли в Совет Безопасности и не отчитались ни о промежутке времени, ни об итогах того, что они там сделали. Ни одного раза», — сказала дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался об уходе американских военных из Афганистана.

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