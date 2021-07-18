В Facebook отвергли обвинения Байдена в распространении дезинформации

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В Facebook Inc. ответили на обвинения президента США Джо Байдена в отношении распространения дезинформации о пандемии коронавируса.

В компании заявили, что слова Байдена о содействии соцсетей в распространении дезинформации о COVID-19 и вакцинах идёт вразрез с общеизвестными фактами. 

«В то время как в Америке растет число случаев COVID-19, администрация Байдена решила обвинить в этом несколько американских социальных сетей... для прекращения этой пандемии нам нужен подход всего общества. И факты, а не утверждения, должны помочь в этом», — говорится в завлении.

В Facebook привели статистические данные, согласно которым с января 2021 года число пользователей соцсети, которые являются сторонниками вакцинации, «выросло на 10-15 процентных пунктов» и на данный момент составляет 85%. Кроме того, в соцсети с начала пандемии удалили более 18 млн постов, содержащих фейки о COVID-19. 

«Президент Байден ставил цель достичь отметки 70% вакцинированных американцев к 4 июля. Facebook не виновата в том, что эта цель не была достигнута», — заключили в компании.

Американский лидер ранее заявил, что такие платформы, как Facebook, «убивают людей», позволяя дезинформации о вакцинах против COVID-19 распространяться в сети.

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