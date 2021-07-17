Узбекистан и ФРГ готовы сотрудничать в случае наплыва беженцев из Афганистана

Узбекистан и Германия договорились взаимодействовать по решению проблем, связанных с возможным наплывом афганских беженцев и приграничными инцидентами в центральноазиатской республике.

В Министерстве иностранных дел Узбекистана 17 июля прошла встреча спецпредставителя по Афганистану Исматуллы Иргашева с уполномоченным МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Маттиасом Люттенбергом.

«Стороны озвучили обеспокоенность эскалацией внутриафганского вооружённого конфликта и высказались за продолжение усилий мирового сообщества по поддержке мира и стабильности в Афганистане. Выражена готовность сторон к дальнейшему взаимодействию по Афганистану и решению проблем, связанных с возможным наплывом афганских беженцев и приграничными инцидентами», — сообщили в Ташкенте.

Как ранее заявили в МИД Афганистана, эскалация в республике может привести к увеличению числа беженцев и принудительной и незаконной миграции.