Кабмин одобрил ратификацию протокола о продлении соглашения с КНР об уведомлениях о пусках ракет

Правительство России одобрило проект федерального закона «О ратификации протокола о продлении срока действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года».

Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее решение было принято на заседании правительства, которое состоялось 15 июля.

«Протокол о продлении срока действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года подписан 15 декабря 2020 года в Москве и Пекине. Протокол предусматривает распространение правового режима, установленного соглашением, на период до 16 декабря 2030 года», — говорится в сообщении.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о беспрецедентной высоте стратегического партнёрства России и Китая.