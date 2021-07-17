Кабмин одобрил ратификацию протокола о продлении соглашения с КНР об уведомлениях о пусках ракет

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Правительство России одобрило проект федерального закона «О ратификации протокола о продлении срока действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года».
Кабмин одобрил ратификацию протокола о продлении соглашения с КНР об уведомлениях о пусках ракет
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее решение было принято на заседании правительства, которое состоялось 15 июля.

«Протокол о продлении срока действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года подписан 15 декабря 2020 года в Москве и Пекине. Протокол предусматривает распространение правового режима, установленного соглашением, на период до 16 декабря 2030 года», — говорится в сообщении.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о беспрецедентной высоте стратегического партнёрства России и Китая.

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