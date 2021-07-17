Дипломаты из России посетили в американской тюрьме Виктора Бута

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Российские дипломаты посетили заключённого в американской тюрьме гражданина России Виктора Бута.

Соответствующая информация была опубликована на странице посольства России в США в Facebook.

«В целях оказания консульско-правового содействия российские дипломаты на днях посетили росгражданина В.А. Бута в тюрьме «Мэрион» штата Иллинойс. Поддержали россиянина. Заверили соотечественника в том, что будем и далее отстаивать его права и защищать интересы», — говорится в сообщении.

В начале июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила главе российского МИД Сергею Лаврову список осуждённых в США россиян для их возможного обмена. По её словам, в документе будут упомянуты Константин Ярошенко и Виктор Бут.

Мать Виктора Бута, который отбыл уже половину от 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену с просьбой договориться о возвращении её сына в Россию.

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