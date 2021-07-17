Американский сенатор предложил помощь в «переезде» лидеров BLM на Кубу
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Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.
«Мой офис готов помочь лидерам движения Black Lives Matter эмигрировать на Кубу», — написал Рубио.
По информации The Hill, таким образом он отреагировал на призыв BLM к правительству США прекратить эмбарго против Кубы на фоне волны протестов в стране. Активисты движения полагают, что политика властей Соединённых Штатов в отношении кубинцев жестокая, бесчеловечная и направлена на дестабилизацию ситуации на территории островного государства.
В МИД Кубы ранее заявили о DDoS-атаках на сайт внешнеполитического ведомства из США и стран Европы. Согласно заявлению министерства, это выводит из строя серверы.