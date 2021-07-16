В ЦПВС рассказали о подготовке боевиками инсценировки химической атаки в САР

Боевики готовятся осуществить инсценировку химической атаки в идлибской зоне деэскалации в день инаугурации сирийского президента, предположительно 17 июля, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Террористы планируют осуществить инсценировку «химической атаки» на линии соприкосновения в районах населённых пунктов Серакаб и Хан-Шейхун», — цитирует РИА Новости Кулитя.

Он отметил, что к акции могут быть привлечены организация «Белые каски» и местные медиаресурсы с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении отравляющих веществ против мирного населения.

Акция может пройти 17 июля, в день инаугурации сирийского президента.

Ранее Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.