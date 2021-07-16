В ЦПВС рассказали о подготовке боевиками инсценировки химической атаки в САР

Короткая ссылка
Боевики готовятся осуществить инсценировку химической атаки в идлибской зоне деэскалации в день инаугурации сирийского президента, предположительно 17 июля, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
В ЦПВС рассказали о подготовке боевиками инсценировки химической атаки в САР
  • Reuters

«Террористы планируют осуществить инсценировку «химической атаки» на линии соприкосновения в районах населённых пунктов Серакаб и Хан-Шейхун», — цитирует РИА Новости Кулитя.

Он отметил, что к акции могут быть привлечены организация «Белые каски» и местные медиаресурсы с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении отравляющих веществ против мирного населения.

Акция может пройти 17 июля, в день инаугурации сирийского президента.

Ранее Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить