В США введут ограничения в отношении шести IT-компаний из России

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Министерство торговли США ограничит торговое взаимодействие для шести российских IT-компаний из американского санкционного списка.
В США введут ограничения в отношении шести IT-компаний из России
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ бюро промышленности и безопасности.

Как говорится в сообщении, в апреле были введены ограничения в отношении военного инновационного технополиса «Эра», АО «Пасит», Федерального государственного автономного научного учреждения научно-исследовательского института «Cпециализированные вычислительные устройства защиты и автоматика», ООО «НеоБИТ», АО «АСТ» и АО «Позитив текнолоджиз».

Отмечается, что в отношении указанных компаний вводятся лицензионные требования. Действия с ними могут совершаться только при наличии соответствующего разрешения.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что санкции США против ряда российских компаний являются конфронтационным шагом.

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