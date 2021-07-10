Посол России высказался о санкциях США

Санкции США против ряда российских компаний являются конфронтационным шагом, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа», — заявил Антонов в ответ на вопрос о решении Минторга США включить ряд российских предприятий в американские «чёрные списки».

По его словам, в США снова не предоставили конкретики о том, какие нарушения были допущены.

Он отметил, что подобные шаги контрастируют со словами американских властей о необходимости нормализации отношений.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным прошёл хорошо и он настроен оптимистично.