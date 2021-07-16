Путин заявил о готовности России делиться антикризисными наработками
- РИА Новости
«Мы готовы делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики», — сказал он.
Путин отметил, что Россия выступает за взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе по созданию новых мощностей для выпуска вакцин от коронавируса, а также устранение административных и других барьеров в рамках производства и поставок медицинских препаратов.
Также российский лидер отметил безопасность всех отечественных вакцин от коронавируса.