Путин заявил о готовности России делиться антикризисными наработками

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Президент России Владимир Путин на виртуальном саммите АТЭС заявил, что российская сторона готова делиться антикризисными наработками в рамках борьбы с коронавирусом.
Путин заявил о готовности России делиться антикризисными наработками
  • РИА Новости

«Мы готовы делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики», — сказал он.

Путин отметил, что Россия выступает за взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе по созданию новых мощностей для выпуска вакцин от коронавируса, а также устранение административных и других барьеров в рамках производства и поставок медицинских препаратов.

Также российский лидер отметил безопасность всех отечественных вакцин от коронавируса.

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