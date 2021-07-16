Число погибших в результате наводнения в ФРГ выросло до 93

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Число погибших в результате наводнения на западе Германии выросло до 93.
Число погибших в результате наводнения в ФРГ выросло до 93
  • Reuters

Об этом пишет Die Welt.

Отмечается, что 1300 человек всё еще числятся пропавшими без вести.

По словам премьер-министра земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйера, масштабы бедствия ещё предстоит оценить.

Как уточняется, на поиски пострадавших направлено около 900 военнослужащих бундесвера.

Президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с гибелью людей из-за циклона, обрушившегося на запад ФРГ, и другими последствиями стихийного бедствия.

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