Число погибших в результате наводнения в ФРГ выросло до 93
- Reuters
Об этом пишет Die Welt.
Отмечается, что 1300 человек всё еще числятся пропавшими без вести.
По словам премьер-министра земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйера, масштабы бедствия ещё предстоит оценить.
Как уточняется, на поиски пострадавших направлено около 900 военнослужащих бундесвера.
Президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с гибелью людей из-за циклона, обрушившегося на запад ФРГ, и другими последствиями стихийного бедствия.