Число жертв наводнений в Бельгии увеличилось до 15

Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 15. Об этом сообщает местная газета LeSoir.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на издание, три новых тела были обнаружены в районе коммуны Троз провинции Льеж.

Власти не исключают, что число жертв наводнений увеличится после отступления воды.

Ранее в Бельгии сообщалось об 11 погибших.