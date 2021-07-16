Число жертв наводнений в Бельгии увеличилось до 15
Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 15. Об этом сообщает местная газета LeSoir.
- Reuters
Как пишет РИА Новости со ссылкой на издание, три новых тела были обнаружены в районе коммуны Троз провинции Льеж.
Власти не исключают, что число жертв наводнений увеличится после отступления воды.
Ранее в Бельгии сообщалось об 11 погибших.
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