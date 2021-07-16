США и Германия запускают партнёрство по энергетике

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Американский президент Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров приняли решение о запуске американо-немецкого партнёрства в области климата и энергетики.
США и Германия запускают партнёрство по энергетике
  • globallookpress.com
  • © Doug Mills/Consolidated News Photo

«Мы запускаем партнёрство по климату и энергетике, чтобы укрепить климатические амбиции и углубить наше сотрудничество в области политики и устойчивых технологий», — сообщается на сайте Белого дома.

Вашингтон и Берлин намерены укрепить двустороннее взаимодействие в сфере борьбы с глобальным изменением климата.

Во-вторых, стороны планируют расширить сотрудничество по «разработке и внедрению критически важных энергетических технологий».

Кроме того, США и Германия предполагают работать сообща с целью ускорить переход к устойчивой энергетике в формирующихся экономиках, содействуя при этом борьбе с изменением климата и недопущению «использования энергоресурсов в качестве инструмента принуждения».

Отмечается, что схожие усилия Соединённые Штаты и ФРГ намерены предпринимать в целях оказания содействия странам с наиболее значительными выбросами в атмосферу в Южной и Юго-Восточной Азии, а также на Украине.

Ранее Байден заявил о взаимном с Меркель одобрении «Вашингтонской декларации».

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