США и ФРГ заявили о намерении защищать суверенитет Украины

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Президент США Джо Байден по итогам переговоров в Белом доме с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Соединённые Штаты и Германия будут защищать суверенитет Украины от «российской агрессии».
США и ФРГ заявили о намерении защищать суверенитет Украины
  • Reuters
  • © Tom Brenner

«Мы едины в защите наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России», — цитирует РИА Новости слова Байдена.

Он также добавил, что обе стороны едины во мнении, что «России нельзя позволить энергию в качестве оружия ... против своих соседей».

По словам Байдена, Соединённые Штаты и Германия продолжают поддерживать суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Байден заявил о взаимном с Меркель одобрении «Вашингтонской декларации».

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