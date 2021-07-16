США и ФРГ заявили о намерении защищать суверенитет Украины
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«Мы едины в защите наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России», — цитирует РИА Новости слова Байдена.
Он также добавил, что обе стороны едины во мнении, что «России нельзя позволить энергию в качестве оружия ... против своих соседей».
По словам Байдена, Соединённые Штаты и Германия продолжают поддерживать суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ранее Байден заявил о взаимном с Меркель одобрении «Вашингтонской декларации».