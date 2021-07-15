Турция рассчитывает добиться экстрадиции Гюлена из США при Байдене

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Турция рассчитывает добиться экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена из США при нынешней американской администрации, сообщил турецкий посол в Соединённых Штатах Хасан Мурат Меркан.
Турция рассчитывает добиться экстрадиции Гюлена из США при Байдене
  • Pixabay

В Турции Гюлена обвиняют в причастности к попытке госпереворота 2016 года.

«Наши компетентные органы находятся в тесном контакте с американскими властями, поэтому я надеюсь, что это (экстрадиция. — RT) когда-нибудь будет сделано», — сказал дипломат РИА Новости.

Анкара желает экстрадиции Гюлена и его последователей и верит в такую возможность, добавил посол. Он выразил надежду, что это произойдёт при нынешней администрации.

В ноябре 2018 года NBC со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников сообщил, что американские власти рассматривают варианты законной высылки из страны Фетхуллаха Гюлена.

В июле 2017 года Гюлен заявил об отсутствии планов покидать США в случае экстрадиции в Турцию.

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