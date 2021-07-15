Песков назвал небылицей статью The Guardian о властях России и Трампе

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с RT назвал небылицей статью The Guardian о том, что руководство России в 2016 году якобы договаривалось о поддержке на выборах баллотирующегося в тот момент в президенты США Дональда Трампа.
Песков назвал небылицей статью The Guardian о властях России и Трампе
  • Reuters

По его словам, «это полный вымысел».

«Конечно, это такое продолжение абсолютно некачественных публикаций. То ли газета пытается как-то себе повысить популярность, то ли газета продолжает такую оголтелую русофобскую линию. Конечно, это всё не соответствует и не может соответствовать правде. Это, собственно, неправда... Это продолжение упражнений по тотальной демонизации России и Путина, чем The Guardian иногда любит заниматься, или это отчаянная попытка привлекать каких-то новых читателей, публикуя такие небылицы», — сказал Песков.

Ранее The Guardian опубликовал очередную статью о якобы тайном плане Кремля сделать президентом США Дональда Трампа в 2016 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить