Песков назвал небылицей статью The Guardian о властях России и Трампе
- Reuters
По его словам, «это полный вымысел».
«Конечно, это такое продолжение абсолютно некачественных публикаций. То ли газета пытается как-то себе повысить популярность, то ли газета продолжает такую оголтелую русофобскую линию. Конечно, это всё не соответствует и не может соответствовать правде. Это, собственно, неправда... Это продолжение упражнений по тотальной демонизации России и Путина, чем The Guardian иногда любит заниматься, или это отчаянная попытка привлекать каких-то новых читателей, публикуя такие небылицы», — сказал Песков.
Ранее The Guardian опубликовал очередную статью о якобы тайном плане Кремля сделать президентом США Дональда Трампа в 2016 году.