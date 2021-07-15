Комитет ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения вакцинации для путешествий

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Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам не требовать подтверждения вакцинации для международных путешествий.
Комитет ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения вакцинации для путешествий
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«Не требуйте доказательства вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, разрешающего международные поездки, учитывая ограниченный глобальный доступ и несправедливое распространение вакцин против COVID-19», — приводит РИА Новости заявление комитета.

Также комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, заявил об угрозе появления более опасных штаммов коронавирусной инфекции.

Также в ВОЗ сообщили, что штамм «дельта» стал основной причиной роста новых случаев COVID-19.

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