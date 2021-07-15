Талибы приветствовали готовность Лондона работать с ними при необходимости

Движение Талибан* заявило, что позитивно относится к заявлению Великобритании о готовности работать с талибами по необходимости.

«Мы считаем заявления, которые британский министр обороны сделал для газеты The Telegraph по поводу взаимодействия с «Исламским эмиратом» (самоназвание управленческой системы талибов. — RT), позитивным шагом», — цитирует РИА Новости представителя политофиса движения Мухаммада Наима.

По его словам, движение хочет хороших и конструктивных отношений с миром.

Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес сказал газете The Telegraph, что Лондон готов при необходимости работать с талибами, если они придут к власти в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.