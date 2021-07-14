В МИД России прокомментировали контакты с талибами
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Он отметил, что Москва предупреждала ещё несколько лет назад о том, что ситуация в Афганистане ухудшится на фоне вывода войск США.
«Поэтому семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов... Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия», — сказал РИА Новости Кабулов.
По его словам, если бы Москва не начала устанавливать контакты с талибами в то время, то сейчас вести диалог был бы затруднительно.
«А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане», — добавил он.
Ранее представитель политофиса «Талибана»* в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву заявил, что талибы попросили Россию исключить движение из санкционных списков.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.