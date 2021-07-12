Талибы заявили, что попросили Россию снять с них санкции

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Талибы попросили Россию исключить движение из санкционных списков, заявил представитель политофиса «Талибана»* в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву.

«Мы просили их (российские власти. — RT) об исключении из санкционного списка (СБ ООН. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.

Как информирует агентство, ранее талибы* заявили, что соглашение с США от 2020 года подразумевает их исключение из всех чёрных списков и что Вашингтон якобы над этим работает.

В прошлом году в российском МИД отмечали, что Москва пойдёт на снятие санкций с «Талибана», если решение об отмене соответствующих международных рестрикций примет Совет Безопасности ООН.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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