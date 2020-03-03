В МИД России оценили возможность снятия санкций с «Талибана»

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Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов прокомментировал возможность снятия санкций с радикального движения «Талибан»*.
В МИД России оценили возможность снятия санкций с «Талибана»
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Россия пойдёт на такой шаг, если решение об отмене соответствующих международных рестрикций примет Совет Безопасности ООН.

По словам Кабулова, американская сторона уже обратилась в Совбез ООН с соответствующим запросом, и, возможно, санкции будут сняты 29 мая.

«А это будет иметь дальнейшие последствия: потому что по этому соглашению у США есть обязательства снять, отменить все введённые за эти десятилетия антиталибские санкции до 27 августа», — указал он.

Вместе с этим спецпредставитель президента добавил, что подобное будет касаться не только Соединённых Штатов.

«Если СБ ООН примет резолюцию — а это решение обязательно для всех — по отмене санкционного режима в отношении движения талибов, то это будет иметь последствия и для России, и всех остальных членов организации», — пояснил он.

Ранее Кабулов прокомментировал заявление радикального движения «Талибан» о прекращении частичного перемирия в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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