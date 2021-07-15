В США рассказали об укреплении региональной основы поддержки Афганистана

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США будут укреплять международную и региональную основу поддержки будущего в Афганистане, заявила советник президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.
В США рассказали об укреплении региональной основы поддержки Афганистана
  • © REUTERS/Mohammad Ismail

«Мы также продолжим поддерживать переговоры для достижения политического решения, которое принесёт афганскому народу мир, который он заслуживает, и построения более сильной региональной и международной основы поддержки для будущего Афганистана», — цитирует РИА Новости Шервуд-Рэндалл на встрече «Страны Центральной Азии — США».

По её словам, Вашингтон продолжит оказание помощи афганским национальным силам обороны.

Она также отметила, что США продолжат «агрессивные действия против террористических групп, угрожающих Соединённым Штатам и безопасности союзников и партнёров».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об эвакуации помогавших американским военным афганцев.

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