Мэр Майами объяснил своё заявление «об авиаударах» по Кубе
Ранее в интервью Fox News мэр сказал, что администрация США должна рассмотреть возможность проведения авиаударов по Кубе для оказания давления на кубинские власти.
«Разные администрации рассматривали различные военные варианты в разных театрах военных действий по всему миру. Один из них, который я привёл в качестве примера, авиаудары в Косово при администрации (американского лидера Билла. — RT) Клинтона», — отметил Суарес в эфире MSNBC.
Кроме того, мэр Майами рассказал о примерах действий американских военных в Пакистане и Панаме.
Ранее сообщалось, что глава МИД Кубы Бруно Родригес не считает, что Гавана и Вашингтон находятся на пороге двустороннего кризиса.