Мэр Майами объяснил своё заявление «об авиаударах» по Кубе

Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес заявил, что не призывал к авиаударам по Кубе, а лишь привёл пример различных вариантов действий властей США в аналогичных ситуациях по всему миру.

Ранее в интервью Fox News мэр сказал, что администрация США должна рассмотреть возможность проведения авиаударов по Кубе для оказания давления на кубинские власти.

«Разные администрации рассматривали различные военные варианты в разных театрах военных действий по всему миру. Один из них, который я привёл в качестве примера, авиаудары в Косово при администрации (американского лидера Билла. — RT) Клинтона», — отметил Суарес в эфире MSNBC.

Кроме того, мэр Майами рассказал о примерах действий американских военных в Пакистане и Панаме.

Ранее сообщалось, что глава МИД Кубы Бруно Родригес не считает, что Гавана и Вашингтон находятся на пороге двустороннего кризиса.