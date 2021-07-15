Мэр Майами объяснил своё заявление «об авиаударах» по Кубе

Короткая ссылка
Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес заявил, что не призывал к авиаударам по Кубе, а лишь привёл пример различных вариантов действий властей США в аналогичных ситуациях по всему миру.

Ранее в интервью Fox News мэр сказал, что администрация США должна рассмотреть возможность проведения авиаударов по Кубе для оказания давления на кубинские власти.  

«Разные администрации рассматривали различные военные варианты в разных театрах военных действий по всему миру. Один из них, который я привёл в качестве примера, авиаудары в Косово при администрации (американского лидера Билла. — RT) Клинтона», — отметил Суарес в эфире MSNBC.

Кроме того, мэр Майами рассказал о примерах действий американских военных в Пакистане и Панаме.

Ранее сообщалось, что глава МИД Кубы Бруно Родригес не считает, что Гавана и Вашингтон находятся на пороге двустороннего кризиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить