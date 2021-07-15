В Госдепе назвали темы переговоров Путина и Керри

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы по противодействию изменениям климата. Об этом сообщили в пресс-службе американского Госдепа.

«Керри подчеркнул, что США и России предстоит сыграть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в это критическое десятилетие, стремясь к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе, устраняя выбросы от угля и работая над решением связанных с Арктикой климатических проблем под председательством России в Арктическом совете», — говорится в сообщении.

В Госдепе уточнили, что российский лидер согласился с необходимостью увеличения международных усилий в рамках борьбы с изменением климата и подтвердил намерения Москвы сократить собственные выбросы.

Ранее в Кремле заявили, что в ходе телефонного разговора Путин и Керри обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике.