Чернышенко и Керри провели встречу

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели встречу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

«Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко встретился со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в Координационном центре при правительстве России», — приводит РИА Новости сообщение.

В ходе встречи обсуждались «действия стран по сокращению выбросов парниковых газов, созданию карбоновых полигонов, а также варианты сотрудничества обеих стран по другим вопросам климатической повестки».

Ранее президент России Владимир Путин и Керри провели телефонный разговор, в ходе которого они обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике.