Милонов прокомментировал призыв ЕСПЧ разрешить однополые браки в России

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Депутат Государственной думы России Виталий Милонов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал призыв ЕСПЧ к России разрешить однополые браки.
Милонов прокомментировал призыв ЕСПЧ разрешить однополые браки в России
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

По его мнению, в ЕС прекрасно знают о принятых поправках к российской Конституции касательно брака. Милонов заявил, что «есть единственная возможность заключения брака — это заключение брака между мужчиной и женщиной».

«Если завтра Евросоюз потребует от нас легализовать взаимоотношения с пылесосами или с хомячками, мы точно так же, как и в случае с однополыми браками, не будем вообще всерьёз воспринимать», — сказал он.

Ранее ЕСПЧ опубликовал сообщение, в котором назвал несправедливым отказ однополым парам в заключении брака в России.

В Кремле заявили, что не нужно искать никакой компромиссной формы регистрации таких отношений, отметив, что в российской Конституции есть абсолютно однозначная формулировка.

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