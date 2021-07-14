Милонов прокомментировал призыв ЕСПЧ разрешить однополые браки в России
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По его мнению, в ЕС прекрасно знают о принятых поправках к российской Конституции касательно брака. Милонов заявил, что «есть единственная возможность заключения брака — это заключение брака между мужчиной и женщиной».
«Если завтра Евросоюз потребует от нас легализовать взаимоотношения с пылесосами или с хомячками, мы точно так же, как и в случае с однополыми браками, не будем вообще всерьёз воспринимать», — сказал он.
Ранее ЕСПЧ опубликовал сообщение, в котором назвал несправедливым отказ однополым парам в заключении брака в России.
В Кремле заявили, что не нужно искать никакой компромиссной формы регистрации таких отношений, отметив, что в российской Конституции есть абсолютно однозначная формулировка.