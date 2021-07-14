В Кремле высказались о рекомендации ЕСПЧ признать однополые браки в России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал призыв ЕСПЧ узаконить однополые браки в России.
В Кремле высказались о рекомендации ЕСПЧ признать однополые браки в России
  • Reuters

Отвечая на вопрос о реакции президента на рекомендацию ЕСПЧ, а также считает ли он, что нужно искать какую-то компромиссную форму регистрации таких отношений, Песков заявил, что этого делать не нужно.

«Нет, никакой компромиссной формы регистрации (отношений однополых пар. — RT) искать не нужно. И президент никак на это (рекомендацию ЕСПЧ. — RT) не реагировал. У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции», — заявил Песков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал призыв ЕСПЧ узаконить однополые браки в России.

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