Толстой прокомментировал призыв ЕСПЧ разрешить однополые браки в России

Зампредседателя Госдумы Пётр Толстой, комментируя призыв ЕСПЧ разрешить однополые браки в России, заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что в России нет и не будет никаких шансов для реализации таких инициатив.

«Единственный шанс, чтобы так изменилось наше законодательство, — сторонники однополых браков или люди, живущие в однополых браках, должны получить большинство в парламенте. Пока этого не произошло и, надеюсь, не произойдёт в сентябре», — сказал Толстой.

Он напомнил, что по принятым поправкам к Конституции Россия не обязана выполнять политизированные трактовки международных организаций, в частности ЕСПЧ.

Ранее ЕСПЧ опубликовал сообщение, в котором назвал несправедливым отказ однополым парам в заключении брака в России.

В Кремле заявили, что не нужно искать никакой компромиссной формы регистрации таких отношений, отметив, что в российской Конституции есть абсолютно однозначная формулировка.