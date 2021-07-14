Путин примет участие в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС 16 июля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в виртуальной встрече глав стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 16 июля.
- © Kremlin Pool
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС.
«Да», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден 16 июля примет участие в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС.
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