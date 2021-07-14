Байден примет участие во встрече лидеров стран АТЭС 16 июля

Американский президент Джо Байден 16 июля примет участие в виртуальной встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что в ходе встречи лидеров стран АТЭС будут обсуждаться вопросы по борьбе с пандемией коронавируса и меры по восстановлению мировой экономики.

Байден, в свою очередь, предоставит обновлённую информацию о том, что предпринимают Соединённые Штаты для преодоления пандемии.

Ранее президент США заявил, что страны G7 намерены объявить о скоординированных действиях, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса.