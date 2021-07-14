В Париже применили слезоточивый газ против демонстрантов
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что к месту проведения акции на бульваре рядом с базиликой Сакре-Кёр на севере Парижа подходят отряды полицейского спецназа.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с начала августа в бары, рестораны, ТЦ, поезда, междугородние автобусы, самолёты и т. д. будут пускать только привитых от коронавируса или тех, у кого будет отрицательный тест на COVID-19, а также тех, кто подтвердит факт выздоровления после болезни.
Также он заявил, что в стране вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 для медиков.