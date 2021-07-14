Глава МИД Польши назвал Белоруссию турбюро для нелегальных мигрантов

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что власти Белоруссии выступают в роли туристического бюро для нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Европейский союз.

«Это чистейший бизнес, организованный белорусским государством, выступающим в роли туристического агентства, которое организует всё — от посадки в самолёт в различных местах по всему миру до транспортировки до белорусско-литовской границы с подсказкой, где и когда эту границу можно успешно пересечь. Это комплексные, циничные действия», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что, если процесс привлечения нелегальных мигрантов продолжится, будет необходимо ввести дополнительные санкции против Минска.

«Это организованное нападение на общие границы ЕС», — добавил Рау.

Ранее сообщалось, что литовские пограничники задержали более 1,7 тыс. нелегальных мигрантов с начала года.