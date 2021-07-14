Российские инспекторы посетят военный объект в Словении

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Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что российские специалисты в четверг, 15 июля, проведут осмотр военного объекта в Словении.
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
  • Reuters

«Российские инспекторы посетят 15 июля 2021 года военный объект на территории Словении для проверки развёрнутых там сил и средств», — приводит РИА Новости его слова.

Рыжков отметил, что мероприятие проходит в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. По его словам, цель визита заключается в проверке информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники.

В мае сообщалось, что группа немецких инспекторов намерена посетить с проверкой 108-й десантно-штурмовой полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Краснодарском крае.

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