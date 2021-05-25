Немецкие инспекторы проведут осмотр военного объекта в Краснодарском крае

Группа немецких инспекторов посетит с проверкой 108-й десантно-штурмовой полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Краснодарском крае в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

«В период с 25 по 27 мая 2021 года на территории Российской Федерации в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Германией будет проведено посещение по оценке военного объекта», — приводит ТАСС слова начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, целью мероприятия станет проверка предоставленной ранее российской стороной военной информации о данном формировании.

В феврале 2020 года российская группа инспекторов посетила военный объект на территории Румынии.