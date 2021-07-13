МИД России выразил соболезнования в связи с пожаром в больнице в Ираке

МИД России выразил глубокие соболезнования народу и руководству Ирака в связи с пожаром в больнице в городе Насирия.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Выражаем глубокие соболезнования руководству и народу дружественного Ирака. Передаём слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — заявили в министерстве.

Также в МИД пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

В сообщении говорится, что в результате взрыва кислородного баллона в больнице Имама Хусейна в Насирии произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека и 50 пострадали.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Ирака Бархаму Ахмеду Салеху в связи с крупным пожаром в больнице Насирии.