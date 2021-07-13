Путин выразил соболезнования президенту Ирака после пожара в больнице

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Ирака Бархаму Ахмеду Салеху в связи с крупным пожаром в больнице Насирии.
Путин выразил соболезнования президенту Ирака после пожара в больнице
  • РИА Новости

Текст письма опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара в больнице города Насирия. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в сообщении.

По данным CNN, число жертв пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар возросло до 64.

Ранее сообщалось о 54 пострадавших. По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв баллона с кислородом. В провинции объявлен режим ЧС.

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