Путин выразил соболезнования президенту Ирака после пожара в больнице

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Ирака Бархаму Ахмеду Салеху в связи с крупным пожаром в больнице Насирии.

Текст письма опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара в больнице города Насирия. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в сообщении.

По данным CNN, число жертв пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар возросло до 64.

Ранее сообщалось о 54 пострадавших. По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв баллона с кислородом. В провинции объявлен режим ЧС.