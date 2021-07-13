Путин пока не планирует участвовать в церемонии перезахоронения Гюдена

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У российского президента Владимира Путина пока нет планов участвовать в церемонии перезахоронения останков одного из ближайших соратников Наполеона генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена, которая пройдёт во Франции.
Путин пока не планирует участвовать в церемонии перезахоронения Гюдена
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Пока никаких планов не было», — сказал он.

Ранее гроб с останками Гюдена, которые были найдены в 2019 году в Смоленске, отправили на борту частного самолёта из Москвы в Париж для перезахоронения.

Генерал Гюден был другом детства и ближайшим соратником Наполеона Бонапарта. Его имя написано на Триумфальной арке в Париже. Он был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы в 1812 году и похоронен в Смоленске, но до недавнего времени было неизвестно, где именно.

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