Останки генерала Гюдена отправили из Москвы в Париж

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Гроб с останками соратника императора Наполеона генерала Шарля Этьена Гюдена, найденными в 2019 году в Смоленске, отправили на борту частного самолёта из Москвы в Париж для перезахоронения.
Останки генерала Гюдена отправили из Москвы в Париж
  • РИА Новости

Церемония проходила в международном аэропорту Внуково-3. В ней приняли участие представители Минобороны России, Росгвардии, Министерства культуры, Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России», Римско-католической церкви, посольства Франции, а также потомки генерала Гюдена.

В аэропорту похоронный кортеж встретили реконструкторы в армейской форме времён войны 1812 года. Оркестр Росгвардии исполнил государственный гимн Французской Республики «Марсельеза», а затем «Траурный марш» Фредерика Шопена.

После церемонии гроб отправился частным бортом во Францию. По прибытии на родину генерал Гюден будет похоронен с почестями во Дворце инвалидов в Париже либо в его родном городе вместе с женой и детьми.

  • Останки генерала Гюдена отправили из Москвы в Париж

Организатором исторического события выступил Фонд развития русско-французских исторических инициатив.

Генерал Гюден — знаковая фигура для Франции. Друг детства и ближайший соратник Наполеона Бонапарта. Его имя написано на Триумфальной арке в Париже. Он был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы в 1812 году и похоронен в Смоленске, но до недавнего времени было неизвестно, где именно.

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