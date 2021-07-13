Богданов провёл разговор с председателем Свободного патриотического движения Ливана

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с председателем Свободного патриотического движения Ливана Джебраном Бассилем.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что стороны обсудили «комплекс вопросов, связанных с развитием общественно-политической и экономической ситуации в Ливанской Республике, с акцентом на проблематику формирования нового дееспособного правительства страны на базе принятого после соответствующих консультаций с парламентом решения президента Ливана М. Ауна о назначении председателем совета министров С. Харири».

«С российской стороны была подтверждена поддержка усилиям, предпринимаемым ведущими ливанскими политическими и конфессиональными силами в целях достижения консенсуса по ключевым аспектам национальной повестки дня, включая необходимость поиска компромиссных развязок в урегулировании правительственного кризиса. При этом подчёркивалась неприемлемость и контрпродуктивность внешнего вмешательства во внутриливанские дела, в частности звучащих из некоторых западных столиц угроз применения санкционных мер, подрывающих принципы единства, территориальной целостности и государственного суверенитета Ливанской Республики», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны России Александр Фомин провёл встречу со спецпредставителем премьера Ливана по России Джорджем Шаабаном.