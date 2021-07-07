Замглавы Минобороны провёл встречу со спецпредставителем премьера Ливана

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Замминистра обороны России Александр Фомин провёл встречу со спецпредставителем премьера Ливана по России Джорджем Шаабаном. Об этом сообщили в Минобороны России.
Замглавы Минобороны провёл встречу со спецпредставителем премьера Ливана
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«7 июля заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился со специальным представителем премьер-министра Ливанской Республики по России Джорджем Шаабаном. На встрече обсуждалась текущая ситуация в Ливане и Ближневосточном регионе», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве рассказали, что «в ходе переговоров затрагивался вопрос, связанный с возвращением сирийских беженцев к местам их постоянного проживания в Сирийской Арабской Республике».

В мае сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов провёл телефонный разговор с назначенным председателем совета министров Ливана Саадом Харири.

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