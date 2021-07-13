Посольство Франции в Афганистане призвало своих граждан покинуть страну

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Посольство Франции призвало всех своих граждан, находящихся в Афганистане, покинуть страну.
Посольство Франции в Афганистане призвало своих граждан покинуть страну
  • Reuters

«Правительство (Франции) организует 17 июля специальный рейс из Кабула, чтобы позволить вернуться во Францию всем французским гражданам. Это бесплатный рейс, он вылетает из Кабула в 08:05 и прибывает в парижский аэропорт Шарль де Голль в 13:10», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительных рейсов для эвакуации граждан не планируется. Посольство официально рекомендует всем французам воспользоваться этой возможностью для возвращения.

Дипломаты заявляют, что после 17 июля не смогут гарантировать безопасный выезд из Афганистана.

Ранее сообщалось, что ЕС пока не планирует выводить своих специалистов из Афганистана.

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