Рябков обсудил с кубинским послом ситуацию на Кубе

Замглавы российского МИД Сергей Рябков провёл встречу с послом Кубы в России Хулио Гармендией Пеньей. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы российско-кубинского двустороннего взаимодействия.

«Послом были даны комментарии по развитию ситуации на Кубе и вокруг неё, а также по мерам, принимаемым кубинским правительством по обеспечению общественного порядка в стране. Выражена обоюдная уверенность в скорейшей нормализации обстановки. Подчёркнута недопустимость вмешательства извне и иных деструктивных действий, которые чреваты дестабилизацией на Кубе», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что «с российской стороны заявлено о солидарности с руководством и народом Кубы, всемерной поддержке усилий по скорейшему возвращению ситуации в нормальное русло».

Ранее сообщалось, что бывший первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро обсудил с ЦК партии протесты в стране.