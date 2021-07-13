Рауль Кастро обсудил протесты с ЦК Компартии Кубы

Бывший первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро обсудил с ЦК партии протесты в стране.

«Политбюро ЦК Коммунистической партии Кубы провело заседание под председательством первого секретаря ЦК и президента республики товарища Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, на котором присутствовал генерал армии Рауль Кастро Рус», — говорится в сообщении газета Granma.

Отмечается, что на заседании были проанализированы прошедшие в стране протесты.

Члены ЦК отметили образцовую реакцию народа на призыв президента «защищать революцию на улицах».

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал и выразил солидарность с участниками протестных акций на Кубе.