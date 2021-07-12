Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Ливии
- Reuters
- © Hazem Ahmed
Отмечается, что «в ходе обстоятельной беседы был обсуждён комплекс вопросов, связанных с продвижением одобренной Форумом ливийского политического диалога дорожной карты урегулирования в Ливии, включая подготовку к проведению 24 декабря с. г. всеобщих выборов в этой стране».
«С российской стороны была подтверждена неизменная позиция о необходимости обеспечения общеливийского консенсуса по ключевым вопросам национальной повестки дня на принципах приверженности единству, территориальной целостности и суверенитету Ливии. В этом контексте была выражена поддержка роли ООН по содействию достижению этих целей в соответствии с решениями мирового сообщества, в том числе резолюциями Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия готова к диалогу и координации шагов по Ливии с США и другими заинтересованными сторонами.