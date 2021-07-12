Замглавы МИД России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Ливии Яном Кубишем. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в ходе обстоятельной беседы был обсуждён комплекс вопросов, связанных с продвижением одобренной Форумом ливийского политического диалога дорожной карты урегулирования в Ливии, включая подготовку к проведению 24 декабря с. г. всеобщих выборов в этой стране».

«С российской стороны была подтверждена неизменная позиция о необходимости обеспечения общеливийского консенсуса по ключевым вопросам национальной повестки дня на принципах приверженности единству, территориальной целостности и суверенитету Ливии. В этом контексте была выражена поддержка роли ООН по содействию достижению этих целей в соответствии с решениями мирового сообщества, в том числе резолюциями Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия готова к диалогу и координации шагов по Ливии с США и другими заинтересованными сторонами.