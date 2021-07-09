В МИД России заявили о готовности к диалогу с США по Ливии
- © РИА Новости
При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила ответа Вашингтона на своё предложение запустить механизм российско-американских консультаций по ливийскому урегулированию.
«Мы открыты к диалогу по Ливии со всеми заинтересованными сторонами, включая, разумеется, и США», — сказал Вершинин.
Ранее Вершинин по итогам Второй ливийской конференции в Берлине, комментируя ситуацию в Ливии, отметил наличие шанса прийти к миру и стабильности.