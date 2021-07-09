В МИД России заявили о готовности к диалогу с США по Ливии

Короткая ссылка
Россия готова к диалогу и координации шагов по Ливии с США и другими заинтересованными сторонами, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин.
В МИД России заявили о готовности к диалогу с США по Ливии
  • © РИА Новости

При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила ответа Вашингтона на своё предложение запустить механизм российско-американских консультаций по ливийскому урегулированию.

«Мы открыты к диалогу по Ливии со всеми заинтересованными сторонами, включая, разумеется, и США», — сказал Вершинин.

Ранее Вершинин по итогам Второй ливийской конференции в Берлине, комментируя ситуацию в Ливии, отметил наличие шанса прийти к миру и стабильности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить